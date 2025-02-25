Беспредел ТЦК и полиции в Харькове: что говорят правоохранители

Полиция начала проверку по факту событий на ХТЗ, когда люди в военной форме напали на мужчину, который ехал на велосипеде, сказала Суспильному пресс-секретарю полиции Харьковщины Алена Соболевская.

Военный столкнул с велосипеда мужчину в Харькове. Фото: скриншот из видео

По ее словам, в настоящее время предварительно известно, что на видео запечатлели вторую встречу мужчины и людей в форме: во время первой мужчина пытался убежать от них на велосипеде.

Соболевская говорит, что мужчину доставили в райотдел — оказалось, что он находится в розыске, как самовольно покинувший воинскую часть. Обстоятельства происшествия продолжают исследовать.

Также патрульная полиция подтвердила факт применения слезоточивого газа 24 февраля на Аэрокосмическом проспекте в Харькове. Как пояснили в пресс-службе, вчера днем мужчину остановили для проверки документов. Оказалось, что он военнообязанный и находится в розыске. По данным патрульных, мужчина согласился ехать в ТЦК и СП, но когда вокруг него собрались люди, начал сопротивляться.

"Для прекращения группового нарушения общественного порядка инспекторы применили специальные средства, в том числе слезоточивый газ", — говорится в сообщении.

Во время конфликта мужчина скрылся, его разыскивают.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сетью распространяется видео, на котором видно, как мужчина в военной форме выжидает другого мужчину, который двигается по тротуару на велосипеде, при сближении выбегает из-за припаркованного автомобиля и резко толкает велосипедиста. После чего подъезжает другой автомобиль, куда заталкивают сбитого велосипедиста.