Авиабомбардировка Харьковщины: люди оказались под завалами

8 июня около 4:10 Вооруженные Силы РФ нанесли серию авиационных ударов по Харьковщине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

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В поселке Казачья Лопань КАБ попал в частный жилой дом. Из-под завалов получили мужчину, он получил многочисленные ранения.

Вероятно, под завалами находится еще один человек. Поисково-спасательная операция осложнена близким расположением населенного пункта к РФ.

По данным начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко, в Казачьей Лопани в результате прямого попадания КАБа в дом погиб 70-летний местный житель, а его 47-летний сын получил серьезные ранения и был госпитализирован в больницу.

В поселке Слатино повреждены по меньшей мере 10 домов и линия электропередачи. Пока половина поселка остается без света. Энергетики, другие профильные службы, староста и представители городского совета работают над ликвидацией последствий.

Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты 7 июня ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Глава Харьковской области отметил, что в Шевченковском районе города поврежден дом детской железной дороги. В Киевском районе из-за обстрелов пострадал частный жилой дом. "На месте попаданий работают экстренные службы и медики", — добавил глава Харьковской ОВА. В то же время мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате атаки погиб один человек. По словам городского головы Харькова, из-за удара РФ по Шевченковскому району пострадали 10 человек.