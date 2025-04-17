Адская ночь в Харьковской области: враг бил по городу ракетами и «шахедами»

16 апреля с 21:15 до 22:00 российские военные совершили комбинированную атаку по г. Изюм Харьковской области. За указанное время враг нанес удары двумя ракетами и пятью беспилотниками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

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Повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные помещения, учебное заведение.

Ранения получили пять человек: две женщины, двое мужчин и девочка 7 лет. Еще две жительницы испытали острый шок.

Предварительно установлено, что для атаки российская армия применила БПЛА Герань-2. Тип ракет, которыми оккупанты обстреляли город, устанавливается.

Прокуроры во взаимодействии со следователями органов полиции осуществляют комплексные процессуальные действия для надлежащей фиксации и расследования военных преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил России. При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера с вечера оккупанты несколькими волнами "шахедов" атаковали Днепр. В городе раздалось более 10 мощных взрывов.

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что из-за атаки в Днепре из-за атаки БпЛА произошло несколько пожаров.

По данным ГСЧС по состоянию на утро, массированная атака россиян унесла жизни 3 человек, среди них 1 ребенок.

В больницы доставили пять человек, им оказывают медпомощь. По данным мэра Днепра Бориса Филатова, в разных районах Днепра уже идет ликвидация последствий ударов. Привлечено много тяжелой коммунальной техники.

"Повреждены по меньшей мере 15 домов. Среди них студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия. Обследования будут продолжаться до утра. Особенно в частной застройке. В больницах города помогают раненым. В общей сложности количество пострадавших увеличилось уже до 28 — четверо из них дети. Спасибо всем, кто в эту семью". – написал Филатов.