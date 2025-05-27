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Ад под Харьковом: из-за ударов произошел страшный пожар

Обстрел предприятия под Харьковом: спасатели тушили пожар под угрозой новых ударов

сегодня, 12:37
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Недилько Ксения

В Харьковской области спасатели ликвидировали масштабный пожар на предприятии, атакованном вражескими БПЛА. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Ад под Харьковом: из-за ударов произошел страшный пожар

Пожар после обстрела в Харьковской области. Фото: ГСЧС

Около 01:00 26 мая враг атаковал ударными беспилотниками гражданское предприятие в поселке Васищево Безлюдовской громады Харьковского района. В результате взрывов произошел масштабный пожар складского здания на площади 7500 м кв. Горели разрушенные конструктивные элементы строения и продукты.

К счастью, люди не пострадали.

В 09:30 27 мая огонь удалось потушить.

К ликвидации последствий вражеской атаки в общей сложности привлекались 58 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехнический расчет, а также пожарный поезд и пожарные местной пожарной команды из поселка Васищево.

Чрезвычайники работали под угрозой повторных вражеских обстрелов.

Ад под Харьковом: из-за ударов произошел страшный пожар - фото 2
Ад под Харьковом: из-за ударов произошел страшный пожар - фото 3
Ад под Харьковом: из-за ударов произошел страшный пожар - фото 4
Ад под Харьковом: из-за ударов произошел страшный пожар - фото 5
Ад под Харьковом: из-за ударов произошел страшный пожар - фото 6
Ад под Харьковом: из-за ударов произошел страшный пожар - фото 7
Ад под Харьковом: из-за ударов произошел страшный пожар - фото 8
Ад под Харьковом: из-за ударов произошел страшный пожар - фото 9
Ад под Харьковом: из-за ударов произошел страшный пожар - фото 10
Ад под Харьковом: из-за ударов произошел страшный пожар - фото 11

Напомним, портал "Комментарии" писал, что согласно сообщениям ряда западных источников, Вооруженные силы России передислоцировали большой контингент численностью примерно 50 000 военнослужащих из Курской области в украинскую Харьковскую область. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию The Military Watch Magazine.

Харьковщина была главным центром боевых действий на протяжении большей части российско-украинской войны, а столица области, город Харьков, расположен всего в 30 километрах от международно признанной российской территории. Западные источники называют город "крепостью" Украины, и существуют значительные предположения, что российские войска могут попытаться приступить к наступательным действиям, чтобы проложить путь к захвату главного населенного пункта.



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