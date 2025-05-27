В Харьковской области спасатели ликвидировали масштабный пожар на предприятии, атакованном вражескими БПЛА. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Пожар после обстрела в Харьковской области. Фото: ГСЧС

Около 01:00 26 мая враг атаковал ударными беспилотниками гражданское предприятие в поселке Васищево Безлюдовской громады Харьковского района. В результате взрывов произошел масштабный пожар складского здания на площади 7500 м кв. Горели разрушенные конструктивные элементы строения и продукты.

К счастью, люди не пострадали.

В 09:30 27 мая огонь удалось потушить.

К ликвидации последствий вражеской атаки в общей сложности привлекались 58 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехнический расчет, а также пожарный поезд и пожарные местной пожарной команды из поселка Васищево.

Чрезвычайники работали под угрозой повторных вражеских обстрелов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что согласно сообщениям ряда западных источников, Вооруженные силы России передислоцировали большой контингент численностью примерно 50 000 военнослужащих из Курской области в украинскую Харьковскую область. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию The Military Watch Magazine.

Харьковщина была главным центром боевых действий на протяжении большей части российско-украинской войны, а столица области, город Харьков, расположен всего в 30 километрах от международно признанной российской территории. Западные источники называют город "крепостью" Украины, и существуют значительные предположения, что российские войска могут попытаться приступить к наступательным действиям, чтобы проложить путь к захвату главного населенного пункта.