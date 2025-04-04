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Жительница Бахмута может получить 12 лет тюрьмы: она планировала взорвать кучу людей

СБУ задержала агентку России, которую решители планировали взорвать вместе со взрывчаткой в людном месте Днепропетровщины

сегодня, 13:11
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Недилько Ксения

Контрразведка Службы безопасности предотвратила теракт в одном из крупнейших промышленных центров Украины – городе Каменское на Днепропетровщине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Жительница Бахмута может получить 12 лет тюрьмы: она планировала взорвать кучу людей

Задержанная подозреваемая. Фото: СБУ

По результатам спецоперации СБУ задержала агентку российских спецслужб, по заданию своего куратора подготовившее самодельное взрывное устройство (СВУ) для подрыва на территории громады.

"Злоумышленница думала, что после изготовления СВУ она должна передать замаскированную взрывчатку другому лицу или спрятать ее в тайник.

Но на самом деле замысел агрессора заключался в том, чтобы вывести свою агентку в час пик в людное место райцентра и взорвать ее вместе с СВУ.

Таким образом рашисты надеялись убить максимальное количество людей и тем самым повлиять на распространение панических настроений среди жителей прифронтового региона", – отмечают в ведомстве.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила враждебные намерения и задержала агента, когда она синтезировала взрывчатое вещество для СВУ.

Жительница Бахмута может получить 12 лет тюрьмы: она планировала взорвать кучу людей - фото 2
Жительница Бахмута может получить 12 лет тюрьмы: она планировала взорвать кучу людей - фото 3

По данным следствия, задержанной оказалась 22-летняя наркозависимая из Бахмута, которая к захвату города выехала сначала в Харьковскую область, а затем на Днепропетровщину.

Впоследствии она принялась искать "быстрые заработки" на Телеграмм-каналах, где ее завербовал российский спецслужб. После выполнения "тестового" задания – поджога релейного шкафа – он поручил девушке подготовку кровавого теракта.

Для конспирации фигурантка сменила место жительства и переехала в арендованную квартиру, которую оплачивала из криптокошелька своего куратора.

По инструкции оккупантов агентка приобрела термос, в который должна была заложить взрывчатое вещество и "усилить" его гвоздями.

Во время обысков в задержанной обнаружены компоненты для изготовления СВУ и мобильный телефон с доказательствами работы на России.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Жительница Бахмута может получить 12 лет тюрьмы: она планировала взорвать кучу людей - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал , как оккупанты "украшают" разрушенный Бахмут к 9 мая.



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