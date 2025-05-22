Женщина насиловала своего малолетнего сына и снимала на видео

На Днепропетровщине к 15 годам лишения свободы приговорена женщина, которая совершила сексуальное насилие с участием 8-летнего сына. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Днепропетровской областной прокуратуры.

В Каменском мать насиловала своего сына

Прокуроры в суде доказали, что осужденная дома неоднократно совершала насильственные действия сексуального характера в отношении собственного 8-летнего сына.

Свои неправомерные действия она фиксировала на мобильный телефон. В дальнейшем фото и видео сбывала через мессенджеры.

Кроме того, женщина загружала с Интернет-ресурсов файлы с информацией, относящейся к детской порнографии, которые хранила и продавала.

В ходе судебного разбирательства осужденная свою вину признала частично.

При публичном обвинении ювенальных прокуроров Каменской окружной прокуратуры суд признал виновной жительницу г. Каменского по фактам совершения сексуального насилия в отношении малолетнего ребенка и изготовления, хранения, сбыта детской порнографии (ч. 4, 6 ст. 153, ч. 1, 3, 4 ст. 30).

До вступления приговора в законную силу она будет находиться под стражей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Сумах женщина продала ребенка за 30 тысяч долларов. Благодаря слаженным действиям правоохранителей удалось предотвратить попытку незаконной передачи новорожденного ребенка за 30 тысяч долларов. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.

Оперативную информацию о возможном совершении преступления, связанного с торговлей людьми, получили сотрудники криминальной полиции. В ходе проверки выяснилось, что жительница Сумщины, находясь еще на позднем сроке беременности, начала искать желающих приобрести ее будущего ребенка. По предварительным данным, она намеревалась продать новорожденную девочку за 30 тысяч долларов.