Ждал РФ и корректировал вражеские обстрелы: в Днепропетровской области задержали информатора (ФОТО)

В Днепропетровской области СБУ задержала местного жителя, который сотрудничал с врагом, — корректировал ракетно-дроновые атаки и ждал оккупантов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию СБУ.



Фото СБУ

Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по прифронтовому городу Синельниково и ожидал захвата всего региона. Злоумышленником оказался 30-летний местный безработный. Оккупанты "обратили внимание" на него из-за его прокремлевских комментариев в мессенджерах. Он выражал свои надежды на “присоединение” области к составу РФ.

"В одном из чатов на него вышел администратор российского Telegram-канала, который контролирует российская разведка. После дистанционного привлечения к сотрудничеству с оккупантами фигурант приступил к подготовке координат для новой серии воздушных ударов по Синельниковскому району. Для выполнения задачи врага фигурант обходил местность, где скрыто фиксировал место сосредоточения подразделений украинских войск”, — сообщили в СБУ.

Он собирал данные и фотографировал местные электроподстанции. Полученные данные он отправлял куратору в РФ.

СБУ задержала злоумышленника по месту жительства. У задержанного во время обысков изъяли мобильный телефон, с которого он общался с вражеским куратором.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ и других формирований, совершенное в условиях военного положения).

За совершенное подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы. Сейчас подозреваемый находится под стражей.









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