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Зеленский заявил, намерены ли россияне идти на Днепропетровщину

Президент сообщил, намерены ли россияне идти на Днепропетровщину

сегодня, 10:24
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Недилько Ксения

Российские оккупанты будут делать все, чтобы пересечь границу Днепропетровщины. Однако россиянам не удается достичь ни этой цели, ни захватить Покровск. Об этом президент Украины отметил встречу с журналистами, передает канал "Мы – Украина".

Зеленский заявил, намерены ли россияне идти на Днепропетровщину

Иллюстративное фото

"На Покровском направлении, на Константиновке, у нас были проблемы, но были успешные бои. За последние двое суток мы их оттолкнули на 4 километра на Константиновке. То есть они не могут полностью снять все свои войска с Покровского направления. Так же как они не могли перебросить все войска на Покровское направление, чтобы захватить Покровск", — заверил Владимир Зеленский.

Отдельно он отметил, что разговоры россиян о наступательной операции через Днепр на Запорожском направлении – это не больше, чем фантастика.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что информация о якобы выходе российских войск на границу Днепропетровской области не соответствует действительности.

"Сетью распространяется информация, что, мол, российские войска вышли на границу Днепропетровской области. Это – фейк! И эта "новость", и фото, которое якобы ее иллюстрирует. Они не соответствуют действительности", – заявил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он подчеркнул, что такая информация была намеренно распространена противником с целью запугать жителей области, посеять панику среди населения и дестабилизировать ситуацию. Тем временем в Telegram-канале DeepState объяснили, что на самом деле изображено на российском фото: "Пикап принадлежит украинским бойцам, которые ночью просто запутались в егозе, а утром русские добежали туда и начали фоткаться. А произошло это в районе населенного пункта Троицкое, как сообщают нам бойцы".



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