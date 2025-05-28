Зеленский заявил, намерены ли россияне идти на Днепропетровщину

Российские оккупанты будут делать все, чтобы пересечь границу Днепропетровщины. Однако россиянам не удается достичь ни этой цели, ни захватить Покровск. Об этом президент Украины отметил встречу с журналистами, передает канал "Мы – Украина".

Иллюстративное фото

"На Покровском направлении, на Константиновке, у нас были проблемы, но были успешные бои. За последние двое суток мы их оттолкнули на 4 километра на Константиновке. То есть они не могут полностью снять все свои войска с Покровского направления. Так же как они не могли перебросить все войска на Покровское направление, чтобы захватить Покровск", — заверил Владимир Зеленский.

Отдельно он отметил, что разговоры россиян о наступательной операции через Днепр на Запорожском направлении – это не больше, чем фантастика.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что информация о якобы выходе российских войск на границу Днепропетровской области не соответствует действительности.

"Сетью распространяется информация, что, мол, российские войска вышли на границу Днепропетровской области. Это – фейк! И эта "новость", и фото, которое якобы ее иллюстрирует. Они не соответствуют действительности", – заявил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он подчеркнул, что такая информация была намеренно распространена противником с целью запугать жителей области, посеять панику среди населения и дестабилизировать ситуацию. Тем временем в Telegram-канале DeepState объяснили, что на самом деле изображено на российском фото: "Пикап принадлежит украинским бойцам, которые ночью просто запутались в егозе, а утром русские добежали туда и начали фоткаться. А произошло это в районе населенного пункта Троицкое, как сообщают нам бойцы".