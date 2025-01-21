Заработок на войне: в Днепре чиновники обдирали бюджет на оборонных закупках

В Днепре задержали двух должностных лиц коммунального предприятия горсовета, подозреваемых в растрате бюджетных средств. Директор и заместитель директора предприятия обвиняются в финансовых махинациях на фоне военного положения, когда миллионы гривен были израсходованы на закупку техники по завышенным ценам. Следствие продолжается, и сумма ущерба уже превышает десятки миллионов гривен. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Финансовые махинации в Днепре. Фото: gp.gov.ua

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона двум должностным лицам коммунального предприятия Днепровского горсовета сообщено о подозрении в растрате государственных средств. Директор и его заместитель злоупотребляли своим служебным положением при закупках для территориальной обороны, что привело к миллионным убыткам для местного бюджета.

Следователи установили, что директор предприятия, закупая радиоаппаратуру, не придерживалась принципа экономии, а товары были приобретены по ценам, значительно выше рыночных. В результате этого местный бюджет понес убытки более чем на 2 миллиона гривен.

Заместитель директора в свою очередь заключил договоры на закупку теле-, видео- и радиотехнической аппаратуры, где цены были завышены на 25%. Из-за этих соглашений за приобретенную технику переплачено почти 9,2 миллиона гривен.

В настоящее время идет досудебное расследование, которое проводится детективами БЭБ Украины при оперативном сопровождении киберполиции Нацполиции Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Одессе разоблачили коррупционную схему, в которой бывший представитель общественного формирования продавал фиктивные удостоверения во избежание мобилизации. Злоумышленник обещал "броню" от призыва за немалый гонорар – от 600 до 1000 долларов. После получения очередной взятки он был задержан правоохранителями.