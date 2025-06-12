Закрытие McDonald's в Днепре и Чернигове: что известно

В МакДональдс опровергли слухи из соцсетей о закрытии ресторанов в Днепре и Чернигове. Об этом сообщает Суспильное со ссылкой на пресс-службу компании.

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В МакДональдс рассказали, что в настоящее время в Украине работает 112 из 127 ресторанов сети. 15 заведений (в Харькове, Запорожье, Николаеве и Сумах) остаются закрытыми из соображений безопасности.

"В то же время мы не намерены закрывать заведения в других регионах", – отметили в МакДональдс.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия пытается прорваться в Днепропетровщину, но терпит большие потери — ВСУ сдерживают врага. Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире Ранок.LIVE.

Он отметил, что, несмотря на многочисленные штурмовые группы, российские войска постоянно теряют людей и технику, не достигая прорывов:

"Противнику для того, чтобы зайти в Днепропетровскую область, необходимо взять такие населенные пункты, как Вольное Поле, Зеленое Поле, Новоселку. И там уже буквально, ну, недель 3-4 враг не имеет никаких успехов. Он пытается взять одну, вторую траншею, однако Силы обороны Украины там его уничтожают".

В то же время он признал, что у россиян достаточно штурмовых групп, чтобы несколько недель держать высокую интенсивность боевых столкновений. Между тем в Минобороны РФ сообщают, что группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину нашей обороны.