Захарова не выключила микрофон во время брифинга: что ей сказали по телефону об обстреле Днепра

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Недилько Ксения
Официальному представителю МИД РФ Захаровой во время брифинга позвонили по телефону из "высоких кабинетов". Мария Захарова забыла выключить микрофон во время разговора, благодаря чему разговор стал услышан всеми присутствующими и записан на видео.
Мария Захарова. Фото: скриншот из видео
Собеседник Захаровой предупредил ее и попросил не комментировать удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. В разговоре слышно, как называется одно из предприятий города, куда могли попасть ракеты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал:
Оккупанты выпустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету
Утром 21 ноября 2024 года в период с 05:00 до 07:00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами разных типов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных сил ВСУ.
В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков — Волгоград).
В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам – без существенных последствий. Информация о жертвах и пострадавших в настоящее время не поступала.
Читайте также: Днепр под атакой вражеских ракет. С 5:17 в городе прогремели очень сильные взрывы. Это было связано с запуском баллистики с востока, из областей России. У многих горожан исчез свет в результате ракетного удара.
Позже в семь утра ракеты, запущенные с бортов Ту-95мс, пролетели в сторону Днепропетровской области, из-за чего в Днепре прозвучала серия мощных взрывов. По данным корреспондентов портала "Комментарии", в городе виднеется задымление после обстрела.
По информации начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, сейчас известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара.
В результате обстрела пострадало здание центра реабилитации инвалидов – мэр Борис Филатов.
"Разрушены котельная, выбиты окна. По людям информация уточняется. Мы имеем дело с бешенными подонками", – прокомментировал он. Детальнее – по ссылке.
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