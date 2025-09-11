Мэр Днепра Борис Филатов поделился с аудиторией тяжелой для себя новостью — умер его лучший четырехлапый друг, его собака.

«Я немножко умер»: мэр Днепра Филатов поделился тяжелой потерей

Известно, что мэр Днепра очень любит собак и держит алабаев. О смерти одного из них, случившейся сегодня ночью, Борис Филатов сообщил своим подписчикам.

"Не будет лишних слов.

Откровенно. Я устал от соцсетей и желания десятков тысяч людей заглянуть в мою жизнь.

Но я не могу не сказать о том, что моя собака, мое "альтер-эго", фантастический великан, фактически символ Днепра, сегодня ночью умерла.

Сердце не выдержало.

Комментариев не будет.

Но я знаю, что он на 100 процентов унес с собой часть моей боли, моей ноши, моего сердца.

Моя часть умерла с тобой, мой мальчик.

Мой Абу, Абунечка, мой бурумчик, я буду помнить тебя всегда.

Не как грустную собаку, а как символ борьбы и победы.

Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ.

А еще я уверен, что никто кроме собак не может открыть людям врата в Царство Небесное.

Меня не будет здесь (Фейсбук – ред.) долго.

Если за новостями – то в паблик.

Простите.

Я немножко умер", – написал Борис Филатов.

