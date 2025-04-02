Взрывы в Кривом Роге: что известно о последствиях ракетного удара

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Кречмаровская Наталия
В Кривом Роге раздались взрывы — оккупанты нанесли ракетный удар. По предварительной информации известно о погибших в результате атаки.
Иллюстративное фото
Обстрел произошел около 17:20. Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что вражеские войска ударили по одному из предприятий в Кривом Роге. Также предупредил горожан, что опасность продолжается, так что до отбоя воздушной тревоги следует оставаться в безопасном месте.
О последствиях обстрела он сообщил:
Впоследствии уточнил, что по состоянию на 17:40 известно о трех пострадавших.
Глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что российские войска атаковали баллистической ракетой объект гражданской инфраструктуры.
Сергей Лысак уточнил, что количество погибших в Кривом Роге увеличилось до четырех. Среди пострадавших – 29-летняя женщина и мужчины 35 и 41 года. Все госпитализированы.
Напомним, оккупанты, как писал портал "Комментарии", дроном ударили по Харькову. Вражеский беспилотник попал в многоэтажный дом. В результате обстрела пострадали пятеро горожан. Двое человек были госпитализированы, среди них 10-летний ребенок. Также были повреждены шесть автомобилей во дворе многоэтажки.
Отметим, что, по словам Харьковского городского головы Игоря Терехова, март стал самым сложным месяцем для города с начала года. Вражеские войска удвоили обстрелы.
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