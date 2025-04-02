Взрывы в Кривом Роге: что известно о последствиях ракетного удара

В Кривом Роге раздались взрывы — оккупанты нанесли ракетный удар. По предварительной информации известно о погибших в результате атаки.

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Обстрел произошел около 17:20. Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что вражеские войска ударили по одному из предприятий в Кривом Роге. Также предупредил горожан, что опасность продолжается, так что до отбоя воздушной тревоги следует оставаться в безопасном месте.

О последствиях обстрела он сообщил:

"Из-за вражеского удара по Кривому Рогу, по предварительной информации, погибли три человека. Есть и раненый. Произошел пожар. Все детали выясняем".

Впоследствии уточнил, что по состоянию на 17:40 известно о трех пострадавших.

"Всем оказывают медицинскую помощь. Состояние врачи оценивают как средней тяжести", — отметил Лысак.

Глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что российские войска атаковали баллистической ракетой объект гражданской инфраструктуры.

"Продолжается аварийно-спасательная операция. Большой пожар. На данный момент три человека погибли, трое ранены. Повреждены

многоквартирные дома", — отметил он.

Сергей Лысак уточнил, что количество погибших в Кривом Роге увеличилось до четырех. Среди пострадавших – 29-летняя женщина и мужчины 35 и 41 года. Все госпитализированы.

Напомним, оккупанты, как писал портал "Комментарии", дроном ударили по Харькову. Вражеский беспилотник попал в многоэтажный дом. В результате обстрела пострадали пятеро горожан. Двое человек были госпитализированы, среди них 10-летний ребенок. Также были повреждены шесть автомобилей во дворе многоэтажки.

Отметим, что, по словам Харьковского городского головы Игоря Терехова, март стал самым сложным месяцем для города с начала года. Вражеские войска удвоили обстрелы.



