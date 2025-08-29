logo

BTC/USD

109668

ETH/USD

4338.98

USD/UAH

41.26

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Взрывы в Днепре и области ночью: есть погибшие и раненые
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрывы в Днепре и области ночью: есть погибшие и раненые

Сегодня ночью в Днепре и области раздавались мощные взрывы

29 августа 2025, 11:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Россия атаковала сегодня ночью город Днепр и Днепропетровскую область. В городе и районах раздавались мощные взрывы, работало ПВО.

Взрывы в Днепре и области ночью: есть погибшие и раненые

Взрывы в Днепре и области ночью: есть погибшие и раненые

По данным начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ночью защитники неба сбили над областью 8 беспилотников.

Из-за атаки БпЛА на Днепр пострадали два человека, обоих госпитализировали. Мужчина 46 лет в тяжелом состоянии. 69-летний раненый – в состоянии средней тяжести.

Возникли возгорания, которые спасатели потушили. Поврежден инфраструктурный объект и пожарная часть.

Страдала от обстрелов и Синельниковщина – Межевская, Славянская, Покровская, Васильковская громады. Агрессор целил беспилотниками.

"К сожалению, погибли два человека – мужчина и женщина. Искренние соболезнования родным. Пострадала 50-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте.

Загорелось на территории предприятия, а также частные дома и сухая трава. Изуродованы и АЗС и авто", – отмечает глава области.

Беспилотник враг направил и в Новопольскую громаду Криворожского района. Возник пожар, его потушили.

FPV-дронами противник ударил по Никопольщине. Попал по Марганецкой, Мировской, Покровской громадам.

Кроме того, в местных пабликах сообщают, что оккупанты уже начали бить по трассам на Днепропетровщине. В частности, под прицелом россиян дорога между Павлоградом и Донетчиной.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Киеве завершились аварийно-спасательные работы после удара в ночь на 28 августа. Всего известно о 23 погибших, 53 раненых, а также 8 человек не выходят на связь с родными.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости