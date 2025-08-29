Россия атаковала сегодня ночью город Днепр и Днепропетровскую область. В городе и районах раздавались мощные взрывы, работало ПВО.

Взрывы в Днепре и области ночью: есть погибшие и раненые

По данным начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ночью защитники неба сбили над областью 8 беспилотников.

Из-за атаки БпЛА на Днепр пострадали два человека, обоих госпитализировали. Мужчина 46 лет в тяжелом состоянии. 69-летний раненый – в состоянии средней тяжести.

Возникли возгорания, которые спасатели потушили. Поврежден инфраструктурный объект и пожарная часть.

Страдала от обстрелов и Синельниковщина – Межевская, Славянская, Покровская, Васильковская громады. Агрессор целил беспилотниками.

"К сожалению, погибли два человека – мужчина и женщина. Искренние соболезнования родным. Пострадала 50-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте. Загорелось на территории предприятия, а также частные дома и сухая трава. Изуродованы и АЗС и авто", – отмечает глава области.

Беспилотник враг направил и в Новопольскую громаду Криворожского района. Возник пожар, его потушили.

FPV-дронами противник ударил по Никопольщине. Попал по Марганецкой, Мировской, Покровской громадам.

Кроме того, в местных пабликах сообщают, что оккупанты уже начали бить по трассам на Днепропетровщине. В частности, под прицелом россиян дорога между Павлоградом и Донетчиной.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Киеве завершились аварийно-спасательные работы после удара в ночь на 28 августа. Всего известно о 23 погибших, 53 раненых, а также 8 человек не выходят на связь с родными.