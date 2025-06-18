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Взрывы в Днепре и области ночью: что известно

Днепропетровская область страдала от обстрелов этой ночью

сегодня, 08:46
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Недилько Ксения

Вечером и утром агрессор атаковал Никопольщину FPV-дронами. Их направил на Никополь и Марганецкую общину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Взрывы в Днепре и области ночью: что известно

Иллюстративное фото

Загорелись частный дом и хозяйственное сооружение. Огонь спасатели потушили. Избиты еще один дом и две хозяйственные постройки.

Ночью и под утро враг нанес удары беспилотниками по Синельниковскому району.

В Васильковской громаде возник пожар. Задел газопровод. В Маломихайловской есть повреждения на территории транспортного предприятия.

Погибших и пострадавших нет.

По данным главы области, защитники неба уничтожили над областью 5 БПЛА противника. Днепр также слышал работу ПВО по "шахедам" этой ночью.                                                                                                                                                                                      

Взрывы в Днепре и области ночью: что известно - фото 2
Взрывы в Днепре и области ночью: что известно - фото 3
Взрывы в Днепре и области ночью: что известно - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью под ударом россиян оказался город Запорожье.

Выбиты окна в многоэтажках, сгоревшие авто, пожары в складских помещениях – Запорожье приходит в себя после налета БпЛА. Сегодня ночью враг направил в город тринадцать беспилотников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

В результате атаки возникли три пожара, площадью 100, 300 и 800 м.кв. Повреждены фасады и окна в многоэтажках, разрушены складские помещения, сгорели машины. Экстренные и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.



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