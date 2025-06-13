Взрывы в Днепре и области этой ночью: где ударила Россия

Ночью российская армия нанесла ракетный удар по Межирицкой громаде Павлоградского района Днепропетровской области. Повреждены 4 многоквартирных дома и 6 авто. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника ДнепрОВА Сергея Лысака.

Иллюстративное фото

Под ракетной атакой была и Петропавловская громада на Синельниковщине. Изуродованы 14 частных домов и машина.

По Славянской и Межевской громадам агрессор ударил беспилотниками. Попал по сельскохозяйственным предприятиям. Возникли пожары.

В Никопольщину враг направил БпЛА и артиллерию. Страдали Никополь и Марганецкая громада. Изуродованы частный дом и хозяйственные постройки.

Всюду обошлось без погибших и пострадавших, отметил глава области.

Ночью в Днепре также раздавались взрывы из-за атаки вражеских дронов. Сергей Лысак сообщил, что этой ночью защитники неба сбили над Днепропетровщиной 3 БпЛА.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские войска недавно продвинулись через западную границу Донецко-Днепропетровской области северо-западнее Курахового в рамках многосторонних усилий по продвижению в Днепропетровскую область. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны ( ISW ).

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 11 июня, свидетельствуют о том, что оккупанты продвигались вдоль автомагистрали Т-0428 Курахово-Новопавловка и пересекли границу Донецко-Днепропетровской области северо-западнее Новоукраинки (к северо-западу от Курахового).