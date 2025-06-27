Взрывы в Днепре и области: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Днепре и Самаре раздались два мощных взрыва. В области объявлена воздушная тревога в связи с применением баллистического вооружения из Ростовской области РФ (Таганрог).

Оккупанты обстреляли Днепр

Около 11 часов в городе Самар прогремели два мощных взрыва, которые были слышны в Днепре. Мониторинговые каналы сообщают, что были применены две баллистические ракеты "Искандер-М".

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что удар пришелся по городу Самар.

"В городе Самаре раздались взрывы. Детали – впоследствии. Не оставляйте безопасные места. Дождитесь отбоя воздушной тревоги", – написал глава ОВА.

Воздушная тревога в области продолжается, могут быть повторные пуски. Находитесь в укрытиях.

Обновлено: Сергей Лысак в 12:16: "В городе Самар из-за ракетной атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые. Возник пожар. Информацию уточняем".

Сергей Лысак в 12:27: "Самар. Уже трое погибших из-за вражеской атаки. Ранены 14 человек. Такая информация сейчас. Данные уточняются".

Городской голова Самара Сергей Резник в 12:38: "Не успели оправиться от предыдущих обстрелов — сегодня враг снова ударил по мирному населению.

Есть погибшие и раненые. Подробности ждем от ОВА. Медики сейчас оказывают помощь каждому, кто в ней нуждается.

Представители городского совета работают на месте чрезвычайной ситуации: обследуем поврежденные дома, фиксируем последствия.

Если ваше имущество пострадало, вы можете получить компенсацию. Обращайтесь по телефону: 097-460-10-05. Держимся вместе. Не оставим никого в беде".

Сергей Лысак в 13:07: "Количество погибших в городе Самар выросло до четырех. 17 человек пострадали. Большинство раненых госпитализированы. Двое мужчин и женщина – "тяжелые". Остальные в состоянии средней тяжести".

Сергей Лысак в 14:11: "В больнице скончался 46-летний мужчина, раненный во время сегодняшней ракетной атаки на Самар. В общей сложности россияне убили 5 человек. Искренние соболезнования тем, кто потерял близких. Пострадавших на 23. Из них четверо в тяжелом состоянии".

Информация обновляется.