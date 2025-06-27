logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Взрывы в Днепре и области: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрывы в Днепре и области: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

«Искандеры» Россия снова запускает по Днепру и Самару

27 июня 2025, 14:11 comments2034
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Днепре и Самаре раздались два мощных взрыва. В области объявлена воздушная тревога в связи с применением баллистического вооружения из Ростовской области РФ (Таганрог).

Взрывы в Днепре и области: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Оккупанты обстреляли Днепр

Около 11 часов в городе Самар прогремели два мощных взрыва, которые были слышны в Днепре. Мониторинговые каналы сообщают, что были применены две баллистические ракеты "Искандер-М".

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что удар пришелся по городу Самар.

"В городе Самаре раздались взрывы. Детали – впоследствии. Не оставляйте безопасные места. Дождитесь отбоя воздушной тревоги", – написал глава ОВА.

Воздушная тревога в области продолжается, могут быть повторные пуски. Находитесь в укрытиях.

Обновлено: Сергей Лысак в 12:16: "В городе Самар из-за ракетной атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые. Возник пожар. Информацию уточняем".

Сергей Лысак в 12:27: "Самар. Уже трое погибших из-за вражеской атаки. Ранены 14 человек. Такая информация сейчас. Данные уточняются".

Городской голова Самара Сергей Резник в 12:38: "Не успели оправиться от предыдущих обстрелов — сегодня враг снова ударил по мирному населению.

Есть погибшие и раненые. Подробности ждем от ОВА. Медики сейчас оказывают помощь каждому, кто в ней нуждается.

Представители городского совета работают на месте чрезвычайной ситуации: обследуем поврежденные дома, фиксируем последствия.

Если ваше имущество пострадало, вы можете получить компенсацию. Обращайтесь по телефону: 097-460-10-05. Держимся вместе. Не оставим никого в беде".

Сергей Лысак в 13:07: "Количество погибших в городе Самар выросло до четырех. 17 человек пострадали. Большинство раненых госпитализированы. Двое мужчин и женщина – "тяжелые". Остальные в состоянии средней тяжести".

Сергей Лысак в 14:11: "В больнице скончался 46-летний мужчина, раненный во время сегодняшней ракетной атаки на Самар. В общей сложности россияне убили 5 человек. Искренние соболезнования тем, кто потерял близких. Пострадавших на 23. Из них четверо в тяжелом состоянии".

Информация обновляется.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости