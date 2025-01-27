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Взрывы в Днепре: где произошли "прилеты" (ОБНОВЛЕНО)

В Днепре поздно ночью раздались взрывы

сегодня, 07:33 comments1493
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Недилько Ксения

Вчера около 1 часа ночи в Днепре раздались взрывы. Воздушная тревога была объявлена в связи с опасностью атаки ударных БпЛА. По предварительным данным, попадание произошло в многоквартирный дом.

Взрывы в Днепре: где произошли "прилеты" (ОБНОВЛЕНО)

Иллюстративное фото

Поврежден технический этаж многоквартирного дома, сообщают корреспонденты Суспильного. На верхних этажах выбиты окна, взрывной волной повреждены двери. Раненых и погибших предварительно нет, сообщили правоохранители на месте происшествия.

Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА в 07:30: "Вечером и ночью подразделения ПВК "Восток" уничтожили на Днепропетровщине 13 беспилотников.

Впрочем, вражеская атака без последствий не прошла.

В Самаровском районе повреждена инфраструктура. Произошел пожар. Изуродованы и три частных дома и хозяйственное сооружение.

В Днепре побиты три многоэтажки. В одной из них произошло возгорание, которое спасатели потушили.

По Никопольщине оккупанты били из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Попали по райцентру и Марганецкой громаде.

Имеются разрушения на территории промышленного предприятия.

Повсюду – без погибших и пострадавших".

Информация обновляется.

Взрывы в Днепре: где произошли ”прилеты” (ОБНОВЛЕНО) - фото 2
Взрывы в Днепре: где произошли ”прилеты” (ОБНОВЛЕНО) - фото 3
Взрывы в Днепре: где произошли ”прилеты” (ОБНОВЛЕНО) - фото 4
Взрывы в Днепре: где произошли ”прилеты” (ОБНОВЛЕНО) - фото 5
Взрывы в Днепре: где произошли ”прилеты” (ОБНОВЛЕНО) - фото 6
Взрывы в Днепре: где произошли ”прилеты” (ОБНОВЛЕНО) - фото 7
Взрывы в Днепре: где произошли ”прилеты” (ОБНОВЛЕНО) - фото 8
Взрывы в Днепре: где произошли ”прилеты” (ОБНОВЛЕНО) - фото 9
Взрывы в Днепре: где произошли ”прилеты” (ОБНОВЛЕНО) - фото 10
Взрывы в Днепре: где произошли ”прилеты” (ОБНОВЛЕНО) - фото 11
Взрывы в Днепре: где произошли ”прилеты” (ОБНОВЛЕНО) - фото 12



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