Взрывы в Днепре: что известно о последствиях ракетного удара

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Недилько Ксения
Сегодня около 5 утра в Днепре прогремели взрывы. О последствиях ракетной атаки сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Иллюстративное фото
В результате ракетной атаки в самом Днепре повреждены фитнес-центр, гостиница и офис.
В Подгородном загорелась сухая трава. Изуродованные частные дома и теплицы.
В Новоалександровском обществе горело имущество в хозяйственном сооружении. Пожар был потушен. Никто не пострадал.
По Никопольщине агрессор избивал дронами-камикадзе, обстреливал из РСЗО "Град". Страдали Никополь, Мировская и Марганецкая громады.
Избиты многоэтажка, частный дом, авто, линия электропередач и газопровод.
Прошло без погибших и раненых.
В Днепропетровской области работали силы ПВО. Уничтожили 3 БпЛА и 3 ракеты.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харькове российская баллистическая ракета с кассетной начинкой ударила по многоэтажке. Подтверждена гибель одного человека, также 54 пострадавших. Эту информацию мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил в соцсетях.
"Вражеская ракета ударила по густонаселенному району Харькова. Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди", — отметил градоначальник Харькова. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что среди пострадавших два ребенка: 4 года и 3 года. Он добавил, что количество пострадавших возросло до 54 человек.
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