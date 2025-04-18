Взрывы в Днепре: что известно о последствиях ракетного удара

Сегодня около 5 утра в Днепре прогремели взрывы. О последствиях ракетной атаки сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Иллюстративное фото

В результате ракетной атаки в самом Днепре повреждены фитнес-центр, гостиница и офис.

В Подгородном загорелась сухая трава. Изуродованные частные дома и теплицы.

В Новоалександровском обществе горело имущество в хозяйственном сооружении. Пожар был потушен. Никто не пострадал.

По Никопольщине агрессор избивал дронами-камикадзе, обстреливал из РСЗО "Град". Страдали Никополь, Мировская и Марганецкая громады.

Избиты многоэтажка, частный дом, авто, линия электропередач и газопровод.

Прошло без погибших и раненых.

"Как и в Зеленодольской громаде Криворожского района, по которому российская армия попала FPV-дроном. Горела сухая трава. Под ударом была также Синельниковщина. А именно – Славянская громада. Загорелись не эксплуатируемое здание и авто. Повреждены лицей, детсад, три десятка частных домов и несколько машин", – сообщил Сергей Лысак.

В Днепропетровской области работали силы ПВО. Уничтожили 3 БпЛА и 3 ракеты.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харькове российская баллистическая ракета с кассетной начинкой ударила по многоэтажке. Подтверждена гибель одного человека, также 54 пострадавших. Эту информацию мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил в соцсетях.

"Вражеская ракета ударила по густонаселенному району Харькова. Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди", — отметил градоначальник Харькова. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что среди пострадавших два ребенка: 4 года и 3 года. Он добавил, что количество пострадавших возросло до 54 человек.