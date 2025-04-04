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Взрывы в Днепре: что известно о ночных ударах по городу

Удары «шахедами» в Днепре: в городе произошли пожары и есть раненые

сегодня, 07:28
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Недилько Ксения

Сегодня ночью под атакой оккупантов оказались сразу несколько областей, среди них – Днепропетровская. В городах Днепр, Каменское и других районах области раздавались мощные взрывы, враг массированно атаковал волнами "шахедов" по разным направлениям. Работало ПВО.

Взрывы в Днепре: что известно о ночных ударах по городу

Иллюстративное фото

Однако в Днепре произошло попадание в жилой дом. Ночью начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в областном центре произошло возгорание. В одном из районов горит дом. Повреждены админздания.

Позже он опубликовал фото разрушенного частного двора и сгоревшего автомобиля:

"В Днепре, предварительно, пострадали два человека. Медицинскую помощь им оказали на месте. Лечиться будут амбулаторно".


Взрывы в Днепре: что известно о ночных ударах по городу - фото 2

Затем количество раненых увеличилось до трех, стало известно, что женщина 66 лет госпитализирована. Она находится в состоянии средней тяжести. Всем оказана медицинская помощь.

Мэр Борис Филатов сообщил, что там, где враг нанес ущерб, коммунальщики приступят к работе как только будет разрешение ГСЧС и полиции.

"Люди и техника уже готовы. Работаем".


Обновлено: По данным Сергея Лысака по состоянию на утро, ночью защитники неба уничтожили в области 13 БпЛА.

▪ Из-за массированной атаки беспилотниками есть повреждения в Днепре и пригороде.

Изуродованы инфраструктурный объект, 2 админздания, частный и гостевые дома, хозяйственное сооружение, не эксплуатируемое здание, авто, газопровод и линия электропередач.

Пожары спасатели погасили.

▪ Продолжались и удары по Никопольщине. Их враг нанес по самому Никополю, Марганецкой и Красногригоревской громадам. Применял артиллерию, РСЗО "Град", БпЛА.

Повреждены 3 частных дома, 5 хозяйственных сооружений, линии электропередач и газопровод.

Люди не пострадали.

Сегодня Кривой Рог в трауре по погибшим из-за ракетной атаки на город, которую враг совершил накануне. Он оборвал жизнь 4 человек.

Взрывы в Днепре: что известно о ночных ударах по городу - фото 3

Напомним, также ночью от ударов "шахедов" сильно пострадал Харьков. Произошли попадания в жилые дома, в результате чего люди погибли, а также оказались под завалами. По данным городского головы Игоря Терехова, по состоянию на утро, уже четверо погибших — из-под завалов деблокировали тело еще одного человека, убитого российским агрессором.

Также в результате атаки уже 35 раненых.



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