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Взрывы в Днепре: что известно (ОБНОВЛЕНО)

Оккупанты ударили по Днепру: что известно

сегодня, 16:59
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Недилько Ксения

В Днепре раздался мощный взрыв. Воздушные силы ВСУ перед этим сообщали об угрозе баллистических ударов с юго-востока (Таганрог РФ).

Взрывы в Днепре: что известно (ОБНОВЛЕНО)

Иллюстративное фото

Засечка цели по данным мониторов была прямо перед самым ударом. Сейчас в Днепре поднимается столб дыма. Возможны повторные взрывы. Находитесь в укрытиях.

Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА в 16:42 сообщил, что оккупанты атаковали баллистикой гражданский объект.

"Днепр. Враг атаковал город ракетой. На месте удара возник масштабный пожар. Имеются разрушения на территории гражданского объекта. Предварительно трое пострадавших. Все детали выясняем".

Сергей Лысак в 16:50: "Из-за ракетного удара по Днепру погиб 42-летний мужчина.

Соболезнование родным и близким...".

Информация обновляется.



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