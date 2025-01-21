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Взрывы в Днепре: что известно

Оккупанты обстреляли Днепр баллистическими ракетами

сегодня, 06:42
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Недилько Ксения

Сегодня с 6 утра в Днепре раздавались мощные взрывы. В Воздушных Силах ВСУ была объявлена ​​воздушная тревога в связи с угрозой баллистического вооружения с востока. Мониторинговые каналы сообщали, что оккупанты били из Воронежа РФ.

Взрывы в Днепре: что известно

Иллюстративное фото

Позже в городе раздался еще один взрыв. Также были ракеты в Покровском Днепропетровской области. Предварительно, враг применил 4 баллистические ракеты "Искандер".

Пока официальной информации относительно удара нет.

Информация обновляется.



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