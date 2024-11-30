Взрывы в Днепре: что известно

Сегодня в Днепре около 17:42 раздался взрыв. До этого в Днепропетровской области была объявлена ​​воздушная тревога. В Воздушных Силах ВСУ сообщалось о пролете крылатой ракеты со стороны Черниговской, Полтавской, Харьковской областей в сторону Днепра.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Позже было сообщено о баллистической угрозе с юго-востока, а именно из российского Таганрога. Через несколько минут в городе раздался взрыв. Официальной информации об обстреле пока нет.

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