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Взрывы на Днепропетровщине: оккупанты сбросили ракеты на город

Оккупанты ударили ракетами по Павлограду на Днепропетровщине

сегодня, 08:37 comments1492
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Недилько Ксения

Ночью российская армия ударила ракетами по Павлограду Днепропетровской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы ДнепрОВА Сергея Лысака.

Взрывы на Днепропетровщине: оккупанты сбросили ракеты на город

Иллюстративное фото

Повреждены два промышленных предприятия. На одном из них произошел пожар. Ее спасатели потушили.

Разбиты окна в двух пятиэтажках. К счастью, люди не пострадали.

"Покровскую громаду Никопольского района агрессор обстрелял из тяжелой артиллерии. Там тоже без погибших и раненых.

Защитники неба сбили на Днепропетровщине 12 вражеских БПЛА", – сообщил глава области.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ГСЧС в ночь на 5 марта опубликовали фото последствий массированного удара страны-агрессора по Одесской области, в результате которого погиб мужчина.                                  

В сообщении спасатели отметили, что в настоящее время известно об одном погибшем человеке в результате массированного удара по региону.

"Масштабные разрушения, пожары в частных домах пострадала гражданская и критическая инфраструктура", — говорится в сообщении ГСЧС. В сообщении говорится, что более 60 спасателей ликвидировали последствия террора.

В ВМС ВСУ сообщили, что военные моряки ночью 5 марта уничтожили над Одесской областью десять российских "Шахедов".

"Сегодня ночью во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины было сбито 10 ударных БПЛА типа "SHAHED-136"", – говорится в сообщении.

Отметим также в эту ночь российские ударные беспилотники вечером 4 марта атаковали Харьков.



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