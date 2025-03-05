Взрывы на Днепропетровщине: оккупанты сбросили ракеты на город

Ночью российская армия ударила ракетами по Павлограду Днепропетровской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы ДнепрОВА Сергея Лысака.

Иллюстративное фото

Повреждены два промышленных предприятия. На одном из них произошел пожар. Ее спасатели потушили.

Разбиты окна в двух пятиэтажках. К счастью, люди не пострадали.

"Покровскую громаду Никопольского района агрессор обстрелял из тяжелой артиллерии. Там тоже без погибших и раненых. Защитники неба сбили на Днепропетровщине 12 вражеских БПЛА", – сообщил глава области.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ГСЧС в ночь на 5 марта опубликовали фото последствий массированного удара страны-агрессора по Одесской области, в результате которого погиб мужчина.

В сообщении спасатели отметили, что в настоящее время известно об одном погибшем человеке в результате массированного удара по региону.

"Масштабные разрушения, пожары в частных домах пострадала гражданская и критическая инфраструктура", — говорится в сообщении ГСЧС. В сообщении говорится, что более 60 спасателей ликвидировали последствия террора.

В ВМС ВСУ сообщили, что военные моряки ночью 5 марта уничтожили над Одесской областью десять российских "Шахедов".

"Сегодня ночью во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины было сбито 10 ударных БПЛА типа "SHAHED-136"", – говорится в сообщении.

Отметим также в эту ночь российские ударные беспилотники вечером 4 марта атаковали Харьков.