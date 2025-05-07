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Взрывы на Днепропетровщине: из-под завалов достали тело человека

Россияне ударили КАБами по Днепропетровской области

сегодня, 11:19
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Недилько Ксения

Вечером русская армия попала КАБами по Покровской громаде Синельниковского района. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Взрывы на Днепропетровщине: из-под завалов достали тело человека

Иллюстративное фото

На вечер было известно, что ранены 8 человек. Все госпитализированы, двое – в тяжелом состоянии. Изуродованы 12 частных домов, газопровод и линия электропередач.

"Бил агрессор и по Никопольщине – райцентру и Покровской громаде. Применил дрон-камикадзе и артиллерию. Информация уточняется", – сообщил Сергей Лысак.

Сегодня утром глава ОВА сообщил, что в Покровской громаде Синельниковского района из-под завалов разрушенного дома достали тело 82-летней женщины. Ее жизнь оборвал вчерашний удар КАБами, который вечером совершили россияне.

Взрывы на Днепропетровщине: из-под завалов достали тело человека - фото 2
Взрывы на Днепропетровщине: из-под завалов достали тело человека - фото 3
Взрывы на Днепропетровщине: из-под завалов достали тело человека - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов заявил, что нет смысла беспокоиться за выход оккупантов на границу Днепропетровской области.

"Села, граничащие с Донецкой и Запорожской областью, уже подвергаются артиллерийским обстрелам и ударам фпв, ближайшие тылы СОУ к фронту в Днепропетровской области. Днепропетровская область УЖЕ приняла эстафету войны, просто никто не хочет этого осознавать. Помните, границы на карте остаются только на карте, в реальности пехоте с обеих сторон пох*й, где та граница", – отмечает военный.

Также "Комментарии" писали , что россияне готовят новую наступательную операцию и масштабное форсирование Днепра. РФ готовит десантную операцию в Херсонской области, уже 300 вражеских лодок замечено поблизости, сообщил офицер водолазного отряда "ОМЕГА" НГУ.



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