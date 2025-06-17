Взрывы на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

Один человек погиб и еще один ранен в результате российской атаки на Днепропетровщине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины и областной прокуратуры.

Иллюстративное фото

По данным следствия, 17 июня 2025 года враг атаковал артиллерией и БпЛА город Никополь.

В результате обстрела погиб 63-летний мужчина. Ранения получили двое местных жителей в возрасте 37 и 50 лет.

Враг нанес удар БпЛА по легковому автомобилю в городе Никополь, находившемся на территории частного домовладения. Возник пожар, спасатели ликвидировали возгорание.

Также в результате удара по гражданской инфраструктуре ранен мужчина 1975 года рождения. Его транспортировали в больницу.

Повреждена инфраструктура, частные дома, учебное заведение, хозяйственные постройки, авто.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что россияне изменили тактику применений БПЛА – с самого утра массированно атакуют Днепровский район Херсона. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и подчеркнул, что в настоящее время особая опасность – в районе Днепровского рынка, улиц Мира и Кулика.

"Только в течение одного часа из-за атак дронов там пострадали по меньшей мере одиннадцать человек. Все – получают необходимую медпомощь. Принимаем все меры, необходимые для противодействия враждебным БпЛА и подстраиваемся под новую тактику врага. Это требует времени. Так что, херсонцы, прошу вас без острой необходимости не выходить на улицу в этом районе! Берегите себя!" – подчеркивает руководитель области.