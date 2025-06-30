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Взрывы на Днепропетровщине: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Кривом Роге есть раненые, среди которых тяжелые

30 июня 2025, 11:42
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Недилько Ксения

Сегодня утром оккупанты запустили "шахеды" по Украине, которые направились на Днепропетровщину. Около 10 часов утра в городе Кривой Рог работала ПВО и раздавались взрывы, а также произошло попадание ударного БпЛА.

Взрывы на Днепропетровщине: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

По данным руководителя Совета обороны города Александра Вилкула, в результате "шахедной" атаки по Кривому Рогу три человека получили ранения, один человек в "тяжелом" состоянии, уже в операционной.

Штаб помощи людям развернут во дворце культуры, недалеко от места удара. Там можно получить строительный материал и написать заявления на материальную помощь от города.

Начальник ДнепрОВА Сергей Лысак сообщил, что защитники неба утром уничтожили 2 БПЛА. Об этом сообщают в ПвК. Но есть и попадание в Кривом Роге. Возник пожар.

"Ранены три человека. Мужчина 52 лет – "тяжелый". 44-летняя женщина и 54-летний мужчина получили помощь на месте. Их состояние удовлетворительное. Информация о последствиях уточняется", – сообщил глава области.

ОБНОВЛЕНО: ГСЧС в 11:37: В результате атаки повреждены 5 автомобилей. Спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание здания, возникшее после обстрела.

Информация обновляется.

Взрывы на Днепропетровщине: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ) - фото 2
Взрывы на Днепропетровщине: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ) - фото 3
Взрывы на Днепропетровщине: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ) - фото 4
Взрывы на Днепропетровщине: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ) - фото 5
Взрывы на Днепропетровщине: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ) - фото 6



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