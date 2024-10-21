Взрывы на Днепропетровщине: что известно

Вторые сутки город Кривой Рог на Днепропетровщине оказывается под ударами баллистики.

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По данным председателя Совета обороны города Александра Вилкула, в результате вражеского ракетного удара поврежден объект гражданской инфраструктуры города.

"Район очень плотной многоэтажной застройки. Очень много повреждений в домах и объектах бизнеса. На месте работают все спасательные, медицинские и коммунальные службы", – отметил Вилкул.

Также на месте был развернут штаб помощи людям. Строительные материалы уже отгружаются из материального резерва, отметил председатель Совета обороны Кривого Рога.

По данным начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, четыре человека пострадали из-за ракетного удара по Кривому Рогу.

"Ранена 12-летняя девочка. Ее состояние, к счастью, удовлетворительное. Лечится дома.

Среди пострадавших и 22-летний мужчина и женщина 36 и 63 лет. Всем оказали необходимую медпомощь.

Повреждены гостиница, 5 многоэтажек, объект культуры, банк, 2 магазина и 14 автомобилей", – отметили в ОВА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Харьков снова под ударами вражеских авиабомб (ВИДЕО)

Вчера около 22:25 в Харькове прогремели мощные взрывы. Из-за "прилетов" авиабомб в городе начались проблемы с электроснабжением. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По его словам, под ударами оказались три района города.

Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко назвал действия врага террором харьковчан со стороны россии: "Тактическая авиация россиян заходила для ударов со стороны белгорода, КАБ "разбрасывало" по городу хаотично, что указывает не на целенаправленный удар по военным объектам, а на терроризм местного населения". Видео "прилета" по Харькову – по ссылке.