Вражеские «шахеды» попали в многоэтажку в Кривом Роге: продолжается спасательная операция

В криворожском доме разбита крыша. В одном из подъездов разрушена лестничная клетка. Из поврежденной части дома спасли шесть человек. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Обстрелянный дом. Фото: Днепропетровская ОВА

Также в городе разбита газовая труба. Возник пожар.

По данным председателя Совета обороны города Александра Вилкула, в результате шахедной атаки попадание в крышу пятиэтажки. Продолжается спасательная операция, спасатели проводят поквартирный обход. Потерь сейчас нет, но спасательная операция не закончена.

Выбиты окна как минимум в 10 многоквартирных домах.

На месте развернут штаб помощи пострадавшим.

Там будут все необходимые стройматериалы, прием заявлений на материальную помощь от города и помощь коммунальным бригадам.

В другом месте в результате попадания разрушены объект коммунальной инфраструктуры и здание частного сектора.

В третьем месте попадания перебит газопровод, коммунальщики уже работают.





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Взрывы в Запорожье: что известно о прилетах

Враг утром нанес авиаудары по частному сектору Запорожья: травмированы 4 человека, из них один ребенок. Об этом сообщает ГСЧС Украины. Число пострадавших выясняется. Частично разрушены 5 частных домов, взрывной волной и обломками повреждены еще 5 домов, гараж и хозяйственная постройка.

Чрезвычайники эвакуировали 5 жителей из поврежденных жилищ. Работы по ликвидации последствий авиаударов завершены. На местах работали полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста и другие профильные службы города.