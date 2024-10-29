Враг ударил баллистикой по Днепропетровщине: много раненых и погибший

Вчера вечером около 22 часов в Кривом Роге на Днепропетровщине раздались взрывы. Враг нанес удар баллистической ракетой.

Пожар в Кривом Роге. Фото: ГСЧС

По данным главы Совета обороны города Александра Вилкула, в результате удара почти разрушен трехэтажный жилой дом в плотной многоквартирной застройке.

Идет аварийно-спасательная операция. Вечером было известно о 12 раненых, трое в операционной, из них двое мужчин – очень тяжелые.

"Очень много поврежденных домов, выбиты стекла, балконы.

Штаб разворачиваем в ближайшей школе (жители знают, где это) – помощь стройматериалами, коммунальные бригады, заявления на помощь от города. Помощь с расселением", – отметил Вилкул.

Позже он сообщил, что, к сожалению, мужчина 39 лет скончался – сверхтяжелая открытая черепно-мозговая травма. Врачи сделали все, что смогли.

По данным ГСЧС, спасатели спасли 5 человек и передали их работникам экстренной медицинской помощи.

Поврежден трехэтажный жилой дом, хозяйственные постройки, медицинская клиника и легковые автомобили. Уничтожено около 12 гаражей. Возникло возгорание жилого дома и хозяйственных построек на общей площади 500 кв. м.

На месте попаданий работают психологи, оказывая необходимую помощь людям.

К ликвидации последствий привлечены более 30 спасателей и 9 единиц техники ГСЧС.

По данным ОВА по состоянию на утро, 14 человек пострадали из-за ракетного удара по Кривому Рогу. 10 из них госпитализированы. Один раненый – "тяжелый". Остальные в состоянии средней тяжести.





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В 2:51 Харьков испытал авиационный обстрел — попадание, вероятно, гибридной ракетой "Гром-Е1" было зафиксировано в Основянском районе. Удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 — получили различные степени повреждений. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

В настоящее время ведутся работы по разбору завалов, чтобы выявить возможных пострадавших. По состоянию на 04:58 утра известно о четырех погибших.

Вечером враг ударил по центру Харькова ФАБ-500. Прямое попадание было зафиксировано в здание Госпрома. Фото и подробности – по ссылке.