Враг сбросил взрывчатку на авто спасателей: что известно

Оккупанты атаковали спасателей в Никопольском районе Днепропетровской области. Они сбросили взрывчатку на служебный автомобиль. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию областного главка ГСЧС.

Обстрелянный автомобиль. Фото: ГСЧС

Бригада ГСЧС в этот момент обследовала территорию села Ильинка после вражеских обстрелов.

К счастью, люди не пострадали, повреждения получил только автомобиль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Женщина с угрозами 12 раз требовала дать отбой тревоги, потому что замерзла в подвале

Более 3 часов диспетчера ГСЧС Одесщины работали в укрытии, принимая многочисленные звонки от граждан. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

"12 раз нам позвонила женщина, которая с угрозами кричала "дайте отбой тревоги, потому что мне в подвале холодно". Наши специалисты максимально вежливо объясняют, что в стране война и продолжительность тревоги зависит не от капризов ГСЧС. Бывает по-разному, но мы работаем и стараемся с улыбкой переносить все ситуации, среди которых и угрозы от человека, не понимает, что истинная причина ее злобы – россия", – отмечают в ГСЧС.

Читайте также: Вчера вся Украина была "красная" из-за объявления воздушной тревоги в связи с угрозой баллистики. Мониторинговые каналы сообщали об угрозе запуска баллистической ракеты средней дальности из Капустиного Яра Астраханской области.

Напомним, именно такую экспериментальную баллистическую ракету запустили по Днепру 21 ноября, которую Путин назвал "Орешник", а ГУР сообщило о ракетной установке "Кедр". В то же время была угроза из оккупированного Крыма, в Кривом Роге раздались взрывы. Вероятно, запустили Искандер. По данным мониторинговых пабликов, Россия закрыла воздушное пространство над полигоном "Капустин Яр" вплоть до 30 ноября, поэтому, вероятно, это не последняя угроза пусков оттуда.