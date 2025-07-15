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Враг бьет по Днепропетровщине: что известно о пострадавших

Оккупанты нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу

15 июля 2025, 23:55
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Недилько Ксения

Сегодня в 23:06 в Кривом Роге на Днепропетровщине прогремел мощный взрыв. Оккупанты нанесли удар баллистической ракетой неизвестного типа из направления оккупированного Крыма.

Враг бьет по Днепропетровщине: что известно о пострадавших

Враг бьет по Днепропетровщине: что известно о пострадавших

По данным главы области Сергея Лысака, в результате ракетной атаки произошел пожар.

"Предварительно есть пострадавшие. Громко также было в Днепровском и Синельниковском районах. Детали позже.

‼Будьте осмотрительны! Воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасном месте.

Шахедная опасность для всей области", – подчеркнул Сергей Лысак.

Так, по данным мониторинговых каналов, в Кривой Рог идет около 13 ударных БпЛА. В городе снова раздаются взрывы. Также в области сохраняется угроза ударов "шахедами", работает ПВО.

Информация обновляется.



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