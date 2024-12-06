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Враг атаковал Кривой Рог: что известно о последствиях обстрела (ОБНОВЛЕНО)

Оккупанты ударили баллистикой по Кривому Рогу

6 декабря 2024, 18:28
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Кречмаровская Наталия

В Кривом Роге раздались взрывы, сообщает портал "Комментарии".

Враг атаковал Кривой Рог: что известно о последствиях обстрела (ОБНОВЛЕНО)

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул предупредил: “Кривой Рог, ракетная атака. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Все делают то, что нужно”.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что враг ударил по Кривому Рогу. “По предварительным данным, повреждено админздание. Информацию уточняем”, – отметил он.

Взрывы раздались в городе во время воздушной тревоги. В воздушных силах ВС Украины предупреждали о фиксации ракет в направлении Кривого Рога.

По данным мониторинговых пабликов, враг применил баллистическую ракету из Крыма.

По данным Лисака, из-за удара по Кривому Рогу погиб мужчина. “Есть и пострадавшие, среди них – 6-летний ребенок. Мальчик в больнице находится в состоянии средней тяжести”, — сообщает начальник ОВА.

Вилкул подтвердил, что враг попал в гражданское админздание. “Продолжается аварийно-спасательная операция. К сожалению, погибшие и раненые. Среди раненых – ребенок 6 лет, уже в больнице. Развертывается Штаб помощи людям в том же месте, где был в прошлый раз. Местные знают. Стройматериалы, коммунальные бригады, расселения, заявления в помощь от города”, — сообщил он.

Сергей Лысак сообщил, что в больнице скончался мужчина, раненый во время ракетного удара по Кривому Рогу. “Таким образом, российская атака унесла две жизни. По информации сейчас, пострадавших – 13”, — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия продолжает готовиться к массированному обстрелу Украины с применением стратегической авиации. Что на это указывает, читайте по ссылке.



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Источник: https://t.me/dnipropetrovskaODA/17887
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