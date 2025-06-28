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Впервые за войну: что известно об "ударе КАБа по Днепру"

Россия ударила по Днепру: какое вооружение применила

28 июня 2025, 14:59
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Кречмаровская Наталия

Российские войска часто используют КАБы, например, были прилеты этого вооружения в Харькове, Херсоне, на линии боевого столкновения, Сумской области и т.д. Однако бомба не летит слишком далеко, поэтому ее используют вблизи линии фронта или государственной границы. Однако эксперты предупреждали, что Россия модернизирует вооружение и, вероятно, сможет обстреливать КАБами Днепр.

Впервые за войну: что известно об "ударе КАБа по Днепру"

Обстрел. Иллюстративное фото

В воздушных силах ВС Украины прокомментировали "атаку КАБа по Днепру". Отмечается, что около 11:30 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области была зафиксирована воздушная цель, выпущенная из самолета тактической авиации противника. Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр.

"Тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков на месте падения", — говорится в сообщении.

Тем временем руководитель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что взрыв, который слышали в пригороде Днепра, — это работа нашей ПВО.

“Благодарю защитников неба за сбитие новейшей бомбы-ракеты “Гром-1”, — отметил он.

В 2024 году СМИ сообщали, что "Гром-1" — это гибрид планирующей бомбы и ракеты. Этот гибрид имеет раскрывающиеся в воздухе крылья, обеспечивая дальность и точность. После сброса запускается стартовый ракетный двигатель, через некоторое время начинает работать маршевый ракетный двигатель. Ракета-бомба может снижаться на цель под большим углом.

Сами россияне классифицируют снаряд как "авиационная управляемая ракета". Она оснащена инерциальной и спутниковой системой наведения. Это позволяет использовать ракету против стационарных неподвижных целей, по ранее загруженным координатам.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия обстреляла Одессу — есть погибшие и пострадавшие.




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Источник: https://t.me/kpszsu/37210
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