Возле Днепра появится еще один город
Возле Днепра появится еще один город

На карте Днепропетровщины появится новый город

В Днепропетровской области появится еще один город. Так, Кабинетом Министров Украины одобрен проект Постановления Верховной Рады Украины "Об отнесении поселка Слобожанское Днепровского района Днепропетровской области к категории городов". Об этом сообщил представитель Кабмина Тарас Мельничук.

Проект предлагает отнести поселок Слобожанское Днепровского района Днепропетровской области к категории городов.

Отметим, что поселок Слобожанское (до 2016 года – Юбилейное) – поселок в Украине, центр Слобожанской поселковой громады Днепровского района Днепропетровской области.

Поселок примыкает к северной окраине города Днепра между автодорогами М30E50 и О040410. С северо-восточной стороны к населенному пункту примыкает лесопарковая зона. К северу от поселка построен микрорайон "Золотые Ключи" и ЖК "Днепровская Брама".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Днепре из-за массированного удара России в ночь на субботу, 30 августа, было значительно повреждено электрооборудование, из-за чего часть Чечеловского района пятый день живет по жестким графикам отключения света.

Электроэнергию включают по два часа, а отключают на 4-6 часов. На верхних этажах иногда нет воды. Во многих домах установлены электроплиты, что также затрудняет приготовление пищи. Сейчас люди вышли на улицу Рабочая, перекрыли движение транспорта, не могут проехать трамваи, троллейбусы и обычные автомобили. Уже возникают первые споры, однако люди пытаются таким образом привлечь внимание к скорейшему решению вопроса. На место приехала полиция, после чего люди стали расходиться.



