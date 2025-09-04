В Днепропетровской области появится еще один город. Так, Кабинетом Министров Украины одобрен проект Постановления Верховной Рады Украины "Об отнесении поселка Слобожанское Днепровского района Днепропетровской области к категории городов". Об этом сообщил представитель Кабмина Тарас Мельничук.

Возле Днепра появится еще один город

Проект предлагает отнести поселок Слобожанское Днепровского района Днепропетровской области к категории городов.

Отметим, что поселок Слобожанское (до 2016 года – Юбилейное) – поселок в Украине, центр Слобожанской поселковой громады Днепровского района Днепропетровской области.

Поселок примыкает к северной окраине города Днепра между автодорогами М30E50 и О040410. С северо-восточной стороны к населенному пункту примыкает лесопарковая зона. К северу от поселка построен микрорайон "Золотые Ключи" и ЖК "Днепровская Брама".

