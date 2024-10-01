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Военный сдавал врагу места дислокации ВСУ и самолетов F-16

На Днепропетровщине правоохранители разоблачили военнослужащего, работавшего на врага

1 октября 2024, 14:04
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Недилько Ксения

При процессуальном руководстве Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона доложено о подозрении командиру отделения. Ему инкриминируют государственную измену, совершенное в условиях военного положения (ч.2 ст.111 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Спецпрокуратуры.

Военный сдавал врагу места дислокации ВСУ и самолетов F-16

Задержанный подозреваемый, фото: Спецпрокуратура

Следствием установлено, что 42-летний мужчина будучи пророссийски настроенным, принял решение о оказании помощи врагу, в лице сотрудника разведывательного центра ГУ ГШ МО рф. Связь они держали через чат в интернет-мессенджере Telegram.

Младший сержант периодически получал задания от врага. Он собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижения подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины на территории Днепропетровской области и других областей Украины, местонахождении органов власти и органов военного управления для дальнейшего успешного проведения вооруженной агрессии военнослужащими россии, нанесения ракетных и авиационных ударов.                                             

У подозреваемого было приоритетной задачей установления места дислокации и передвижения подразделений и военной техники Западного образца Вооруженных Сил Украины, в том числе местонахождение самолетов F-16.

Мужчину задержали на Днепропетровщине. Во время обыска по месту жительства подозреваемого изъяли доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность в пользу государства-агрессора.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.



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