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Военный: «Днепропетровская область уже давно приняла эстафету войны»

Днепропетровская область уже давно в стадии войны, считает военный Станислав Бунятов

сегодня, 16:26
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Недилько Ксения

Нет смысла беспокоиться за выход оккупантов в границу Днепропетровской области. Такое мнение высказал военный сил обороны Украины Станислав Бунятов, передает портал "Комментарии".

Военный: «Днепропетровская область уже давно приняла эстафету войны»

Иллюстративное фото

"Села граничащие с Донецкой и Запорожской областью уже подвергаются артиллерийским обстрелам и ударам фпв, ближайшие тылы СОУ к фронту в Днепропетровской области.

Днепропетровская область УЖЕ приняла эстафету войну, просто никто не хочет этого осознавать.

Помните, границы на карте остаются только на карте, в реальности пехоте, с обеих сторон, пох, где та граница", – отмечает военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российское командование поставило задачу оккупационным подразделениям выйти на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая. Об этом шла речь и раньше, и такие планы врага были известны и раньше. Но сейчас, ввиду любви Кремля к важным датам, попытки прорыва существенно усилились. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

В тактической группе "Угледар" уточнили, что с этой целью на юге Донбасса войска РФ ведут активную подготовку к "большому наступлению".

Также "Комментарии" писали , что за время так называемого "Пасхального перемирия" российская армия смогла перегруппироваться и перебросить подкрепление. Наблюдается перебрасывание техники и живой силы на Запорожское направление из временно оккупированного Крыма. Именно здесь враг ведет подготовку к началу штурмовых действий.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу. По его словам, враг активизировался в нескольких направлениях – Гуляйпольском, Новопавловском и Ореховском. На этих направлениях оккупанты продолжают активные штурмовые действия, особенно на Новопавловском направлении, где за прошедшие сутки зафиксировали 17 штурмовых действий.



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