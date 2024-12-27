Военная часть "погорела" на фиктивных боевых выплатах: кто незаконно получал деньги

В одной из воинских частей финансистка противозаконно насчитывала боевые подчиненные. Она предстанет перед судом, обвинительный акт направлен в суд, сообщили в Государственном бюро расследований.

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Расследование проводилось в отношении начальницы финансово-экономической службы одной из воинских частей, которая на момент совершения преступления дислоцировалась в Днепропетровской области. Чиновница помогала подчиненным незаконно получавшим боевые выплаты.

“Должностное лицо подготовило приказ, согласно которому почти весь личный состав финансово-экономической службы отправлялся на восток Украины для выполнения боевых задач в составе одной из оперативно-тактических группировок. На самом же деле, финансисты и бухгалтеры в боевые командировки не ездили, а лишь регулярно получали за это доплаты”, — сообщили в ГБР.

Отмечается, что за шесть месяцев шесть работников финансово-экономической службы незаконно получили более 700 тыс. гривен доплат.

В ГБР сообщили, что в рамках досудебного расследования нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме.

Финансистка обвиняется в растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, в условиях военного положения, в больших размерах и в составлении должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, в Одессе, как писал портал "Комментарии", работник ТЦК помогал желающим уклоняться от мобилизации и выезжать за границу. "Услуги" стоили от 4 до 7 тыс. долларов.