Вилкул назвал имена всех погибших в Кривом Роге и требует «гнева мира»

Руководитель Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкуло публиковал сообщение, где назвал имена и возраст всех погибших 4 апреля во время баллистического удара по городу.

Детская площадка в Кривом Роге, куда ударила российская ракета

Наш родной город потерял своих детей, родителей, родных и близких людей.

Он обратился к миру: когда русский оккупант убивает ребенка в Кривом Роге – он убивает и вашего ребенка. Когда разрушает наш дом, помните, ваш следующий.

"Мы не просим нас жалеть. Мы требуем гнева мира.

Наши штабы помощи – это фронт, где каждый бок о бок помогает ближнему. Наши коммунальщики латают артерии города после каждого обстрела, а иногда – под обстрелами. Наши врачи – неутомимые спасатели в белых халатах, отчаянно борющихся за каждую жизнь, вырывая его из пасти смерти.

Все мы – единственная семья, у которой чужой беды не бывает.

Мы не плачем. Мы куем оружие из боли.

Наша клятва: мы никогда не забудем и никогда не простим.

Мы будем работать и помогать фронту, чтобы за каждую жертву враг был наказан. За Марию, за Сергея, за Дарью… ", – пишет глава города.