Вилкул назвал имена всех погибших в Кривом Роге и требует «гнева мира»

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Руководитель Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкуло публиковал сообщение, где назвал имена и возраст всех погибших 4 апреля во время баллистического удара по городу.
Детская площадка в Кривом Роге, куда ударила российская ракета
"Двадцать имен. Двадцать оборванных жизней нашей большой криворожской семьи…
Наш родной город потерял своих детей, родителей, родных и близких людей.
Боль их семей – наша общая боль
Тимофей, 3 года – его звонкий смех оборвался взрывом…
Арина, 7 лет – не станет врачом…
Герман, 9 лет – не напишет книгу… ", – пишет Вилкул.
Он обратился к миру: когда русский оккупант убивает ребенка в Кривом Роге – он убивает и вашего ребенка. Когда разрушает наш дом, помните, ваш следующий.
"Мы не просим нас жалеть. Мы требуем гнева мира.
Наши штабы помощи – это фронт, где каждый бок о бок помогает ближнему. Наши коммунальщики латают артерии города после каждого обстрела, а иногда – под обстрелами. Наши врачи – неутомимые спасатели в белых халатах, отчаянно борющихся за каждую жизнь, вырывая его из пасти смерти.
Все мы – единственная семья, у которой чужой беды не бывает.
Мы не плачем. Мы куем оружие из боли.
Наша клятва: мы никогда не забудем и никогда не простим.
Мы будем работать и помогать фронту, чтобы за каждую жертву враг был наказан. За Марию, за Сергея, за Дарью… ", – пишет глава города.
Александр Вилкул опубликовал список жертв российской террористической атаки, погибших 4 апреля в Кривом Роге:
Дети:
Тимофей (3 года)
Арина (7 лет)
Радислав (7 лет)
Герман (9 лет)
Алина (15 лет)
Даниил (15 лет)
Никита (15 лет)
Константин (16 лет)
Никита (17 лет)
Взрослые:
Мария Вовасова (79 лет)
Вита Головко (56 лет)
Дарья Онина (22 года)
Сергей Самодин (67 лет)
Сергей Смотолок (58 лет)
Владимир Новиков (58 лет)
Олег Дехтеренко (54 года)
Вячеслав Реместо (33 года)
Владислав Стихиляс (29 лет)
Лариса Чернявская (55 лет)
Александр Горяйнов (57 лет) .
Напомним, портал "Комментарии" писал , как оккупанты ударили по Кривому Рогу.
Новости