Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
3 18 апреля улицы Запорожья будут патрулировать не только полицейские на авто или пешком, но и с воздуха — с помощью беспилотников. В городе стартовал проект полицейского аэропатруля, который должен повысить уровень безопасности в условиях военного положения.
Иллюстративное полицейского с дроном — чат GPT
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Беспилотники оснащены камерами с высоким разрешением. Они будут обнаруживать подозрительные объекты, фиксировать потенциальные угрозы и оперативно передавать информацию полицейским на земле.
Первые зоны патрулирования – наиболее людные и популярные места отдыха:
Национальный заповедник "Хортица", парк "Дубовая роща", парк Победы,
Вознесеновский парк с каскадом фонтанов "Радуга".
Также в полиции отмечают, что дроны не только следят, но и анализируют ситуацию,
предупреждают граждан и помогают реагировать на инциденты в реальном времени.
Такой подход позволяет более эффективно бороться с правонарушениями и одновременно предупреждать угрозы, особенно в прифронтовом городе.
В будущем проект планируют масштабировать, привлекая новые технологии, ночное видение и автоматический анализ данных, чтобы сделать систему безопасности более эффективной.
Напомним, ранее портал сообщал о том, что обновленная версия правительственного сайта Белого Дома впервые прямо указывает, что COVID-19, скорее всего, возник вследствие инцидента в лаборатории Уханского института вирусологии, а не естественным путем. В тексте отмечается, что в лаборатории проводились исследования по модификации функций вирусов, в частности SARS-CoV-2.
Новости