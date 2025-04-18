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В Запорожье дроны будут следить за правопорядком в городе: что известно

В Запорожье заработал полицейский аэропатруль, дроны будут следить за правопорядком с неба

сегодня, 19:05
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Ткачова Марія

3 18 апреля улицы Запорожья будут патрулировать не только полицейские на авто или пешком, но и с воздуха — с помощью беспилотников. В городе стартовал проект полицейского аэропатруля, который должен повысить уровень безопасности в условиях военного положения.

В Запорожье дроны будут следить за правопорядком в городе: что известно

Иллюстративное полицейского с дроном — чат GPT

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Беспилотники оснащены камерами с высоким разрешением. Они будут обнаруживать подозрительные объекты, фиксировать потенциальные угрозы и оперативно передавать информацию полицейским на земле.

Первые зоны патрулирования – наиболее людные и популярные места отдыха:

Национальный заповедник "Хортица", парк "Дубовая роща", парк Победы,

Вознесеновский парк с каскадом фонтанов "Радуга".

Также в полиции отмечают, что дроны не только следят, но и анализируют ситуацию,

предупреждают граждан и помогают реагировать на инциденты в реальном времени.

Такой подход позволяет более эффективно бороться с правонарушениями и одновременно предупреждать угрозы, особенно в прифронтовом городе.

В будущем проект планируют масштабировать, привлекая новые технологии, ночное видение и автоматический анализ данных, чтобы сделать систему безопасности более эффективной.

Напомним, ранее портал сообщал о том, что обновленная версия правительственного сайта Белого Дома впервые прямо указывает, что COVID-19, скорее всего, возник вследствие инцидента в лаборатории Уханского института вирусологии, а не естественным путем. В тексте отмечается, что в лаборатории проводились исследования по модификации функций вирусов, в частности SARS-CoV-2.




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Источник: https://youtu.be/fzoM8Y0kD0g
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