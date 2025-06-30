В ВСУ сообщили, куда ударили оккупанты в Кривом Роге

Сегодня, 30 июня, врагом нанесен удар с помощью БпЛА рядом со зданием одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в г. Кривой Рог. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сухопутных войск ВСУ.

Удар по ТЦК в Кривом Роге

"Благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать травм и потерь среди личного состава. Военнослужащие и гражданские работники учреждения приема граждан не осуществляли и во время тревоги находились в укрытии", – отметили в Сухопутных войсках.

Однако, к сожалению, есть раненые среди гражданских людей, которые находились рядом с местом вражеской атаки. На месте происшествия работают экстренные службы, а пострадавшим оказывается необходимая помощь, добавили там.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня утром оккупанты запустили "шахеды" по Украине, которые направились на Днепропетровщину. Около 10 часов утра в городе Кривой Рог работала ПВО и раздавались взрывы, а также произошло попадание ударного БпЛА.

По данным руководителя Совета обороны города Александра Вилкула, в результате "шахедной" атаки по Кривому Рогу три человека получили ранения, один человек в "тяжелом" состоянии, уже в операционной. Штаб помощи людям развернут во дворце культуры, недалеко от места удара. Там можно получить строительный материал и написать заявления на материальную помощь от города.

Начальник ДнепрОВА Сергей Лысак сообщил, что защитники неба утром уничтожили 2 БПЛА. Об этом сообщают в ПвК. Но есть и попадание в Кривом Роге. Возник пожар.

"Ранены три человека. Мужчина 52 лет — "тяжелый". 44-летняя женщина и 54-летний мужчина получили помощь на месте. Их состояние удовлетворительное. Информация о последствиях уточняется", — сообщил глава области.