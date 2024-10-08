В полях на Днепропетровщине разбился парашютист-экстремал

Вечером 6 октября разбился 28-летний парашютист. Он упал с 15-метровой высоты в полях возле села Надеждовка Криворожского района. Об этом сообщает местное издание "Свои. Кривой Рог".

Иллюстративное фото

Компания экстремалов собралась провести полеты с парапланом. Для поднятия на высоту друзья привязывали друг друга к автомобилю, и разгоняясь, поднимались в небо. Это было их регулярным развлечением.

"Мы сегодня целый день запускали друг друга, все было хорошо, у всех был фан. Напоследок Иван решил тоже полетать, но что-то пошло не так – оборвалась веревка, – рассказывает ужасные подробности один из участников. – Когда она оборвалась, он упал внутрь крыла в воздухе и с тем крылом упал на землю с высоты где-то 15 метров. И так человек погиб. Все".

"Мы так три месяца этим занимались, уже хорошо у нас получалось, контролировали все. А тут просто сломалось оборудование и произошел несчастный случай", – делится Иван.

На месте несчастного случая работает полиция.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

На контрольном посту мужчина начал резать себе руки: кто его остановил

На одном из контрольных постов в Сарненском районе Ровенщины мужчина с признаками алкогольного опьянения порезал ножом руки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы.

Пассажир микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, остановившийся для проверки соблюдения пограничного режима, вышел из транспортного средства, достал нож, ругался и агрессивно вел себя. После того как мужчина с неадекватным поведением нанес себе несколько порезов, пограничники его обезоружили.