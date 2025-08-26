Силы обороны Украины остановили продвижение российских захватчиков и продолжают контролировать село Запорожское на Днепропетровщине, несмотря на все усилия врага, пытающегося захватить этот населенный пункт. Об этом сообщили в ОСУВ "Днепр", комментируя оперативную ситуацию на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

В ОСУВ «Днепр» сделали важное заявление относительно границы двух областей

Там также заявили, что продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка, где украинские воины наносят противнику значительные потери, ежедневно уничтожая оккупантов десятками.

"Информация об оккупации россиянами обоих этих населенных пунктов не соответствует действительности", – отметили в ОСУО "Днепр".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что оккупационное Министерство обороны России заявило, что российские оккупационные войска захватили населенный пункт Запорожья Днепропетровской области. Отмечается, что оккупация была проведена подразделениями группировки войск "Восток". Оккупацию населенных пунктов Украины в России называют "освобождением".

"Освобождение (оккупация – ред.) населенного пункта Запорожское в Днепропетровской области улучшило тактическое положение наших войск и лишило противника опорного узла обороны", – заявили во враждебном Минобороны.

Позже эту информацию подтвердили и аналитики проекта DeepState . Это первый случай, когда аналитики DeepState фиксируют полную оккупацию населённых пунктов в этом регионе с начала полномасштабного вторжения. Села Запорожское и Новогеоргиевка расположены на стыке трех областей – Днепропетровской, Донецкой и Запорожской. "Враг оккупировал Запорожское и Новогеоргиевку, а также продвинулся вблизи Шевченко, Белой Горы и Александро-Шультино", — сообщил DeepState 26 августа.