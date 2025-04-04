В Кривом Роге раздался взрыв: есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЕНО)

Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. Начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак подтвердил вражескую атаку.

Иллюстративное фото

"Враг ударил по Кривому Рогу. Выясняем. Детали со временем. До отбоя находиться в безопасных местах", — отметил он.

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул прокомментировал взрыв в городе:

"Ракетная атака. Все работаем. Возможны еще выходы. Берегите себя".

По состоянию на 19:23, Вилкул сообщил, что российские войска ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона.

"На данный момент уже 12 погибших, раненых более 50", — сообщил Вилкул.

Лысак сообщил, что среди погибших двое детей. По его словам, в городе в результате атаки произошли пожары, повреждены многоэтажки.

Сергей Лысак отметил, что, по уточненной информации, среди погибших – трое детей.

"Постоянно увеличивается и количество пострадавших. Эта информация – впоследствии. Горят автомобили и гаражи", — отметил он.

Вилкул сообщил, что в ближайшей к "прилету" школе разворачивают штаб помощи людям.

"Визуально видно. Стройматериалы будут через полчаса. Подходить только после отбоя! Возможны еще выходы", — отметил он.

Лысак сообщил, что количество погибших от вражеского удара возросло до 14, количество пострадавших постоянно увеличивается.

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