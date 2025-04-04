В Кривом Роге раздался взрыв: есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЕНО)

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. Начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак подтвердил вражескую атаку.
Иллюстративное фото
Председатель Совета обороны города Александр Вилкул прокомментировал взрыв в городе:
По состоянию на 19:23, Вилкул сообщил, что российские войска ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона.
"На данный момент уже 12 погибших, раненых более 50", — сообщил Вилкул.
Лысак сообщил, что среди погибших двое детей. По его словам, в городе в результате атаки произошли пожары, повреждены многоэтажки.
Сергей Лысак отметил, что, по уточненной информации, среди погибших – трое детей.
"Постоянно увеличивается и количество пострадавших. Эта информация – впоследствии. Горят автомобили и гаражи", — отметил он.
Вилкул сообщил, что в ближайшей к "прилету" школе разворачивают штаб помощи людям.
"Визуально видно. Стройматериалы будут через полчаса. Подходить только после отбоя! Возможны еще выходы", — отметил он.
Лысак сообщил, что количество погибших от вражеского удара возросло до 14, количество пострадавших постоянно увеличивается.
Новость дополняется…
Новости