В Кривом Роге после страшного удара выросло количество погибших

До 21 увеличилось количество жертв российского террористического ракетного и шахедного ударов 4 апреля. Ночью в больнице, несмотря на все усилия врачей, которые почти 12 суток боролись за его жизнь, от многочисленных травм скончался молодой 21-летний парень. Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.

Детская площадка в Кривом Роге, куда ударила российская ракета

В больницах находятся 15 раненых в результате удара, в тяжелом состоянии трое, из них 1 ребенок. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Местное издание "Свои. Кривой Рог" сообщило, что погибший – Кирилл Сизов.

"Любил закаты, теперь будет рисовать их для нас". Так друзья вспоминают Кирилла Сизова, ему было 21. Парень почти две недели боролся за жизнь в больнице после российской ракетной атаки по детской площадке.

Сначала он находился в медикаментозном сне, состояние было очень тяжелым. Родные и близкие надеялись на улучшение, Кирилл в последние дни даже открывал глаза и реагировал на окружающих.

"Не хватает слов, чтобы описать насколько это большая потеря. Прекрасный друг и товарищ, человек-улыбка, который заряжал всех своим смехом. Добрый, искренний и обходительный. Ты был лучшим из лучших. Лети, наш мальчик. Мы никогда не забудем, ты навеки в наших сердцах", – вспоминают близкие друзья Кирилла Сизова.

В этот ужасный день он был на прогулке с друзьями. Никита Солониченко погиб сразу. Ребята просто гуляли весенним вечером пятницы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководитель Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул опубликовал сообщение, где назвал имена и возраст всех погибших 4 апреля во время баллистического удара по городу.

"Двадцать имен. Двадцать оборванных жизней нашей большой криворожской семьи... Наш родной город потерял своих детей, родителей, родных и близких людей... Боль их семей — наша общая боль Тимофей, 3 года — его звонкий смех оборвался взрывом... Арина, 7 лет — не станет врачом... Герман, Герман.

Он обратился к миру: когда российский оккупант убивает ребенка в Кривом Роге – он убивает и вашего ребенка. Когда разрушает наш дом, помните, ваш следующий.