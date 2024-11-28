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В Кривом Роге погибла семья с ребенком: что случилось

Семья грелась с помощью газовой плиты

сегодня, 15:11
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Недилько Ксения

Отсутствие отопления привело к гибели семьи на микрорайоне Солнечном в Кривом Роге, криворожцы пытались греться в конце ноября с помощью газовой плиты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию местных СМИ.

В Кривом Роге погибла семья с ребенком: что случилось

Иллюстративное фото

В среду подруга семьи обеспокоена тем, что ее подруга, проживавшая с дочерью и мамой на мкрн. Солнечном в Кривом Роге, длительное время не выходила на связь, вызвала экстренные службы.

Ужасная картина предстала перед стражами порядка – в комнате на диване было три тела – 6-летней девочки, 37-летней мамы и 58-летней бабушки.

На кухне была включена одна из конфорок газовой плиты.

Тела умерших отправлены на СМЭ.

Ведется следствие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Житомирской области произошла трагедия: погибла целая семья

Трагедия произошла в частном жилом доме в поселке Лугины Коростенского района Житомирской области. Признаков пожара не обнаружено. Все обстоятельства инцидента выясняют специалисты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Отмечается, что предварительно гибель семьи произошла из-за отравления угарным газом. К сожалению, это уже второй случай на Житомирщине, связанный с отравлением угарным газом. Угарный газ — это невидимый враг: бесцветный, без запаха, он способен нанести непоправимый вред.

Как защитить себя и близких?

▫ Проверяйте исправность печного и газового оборудования.

▫ Обеспечьте хорошую вентиляцию помещений.

▫ Установите детекторы угарного газа для раннего обнаружения опасности.



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