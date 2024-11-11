В Кривом Роге под завалами может быть женщина и трое маленьких детей

Уже 11 пострадавших в Кривом Роге. В больнице остается три человека. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Спасатели продолжают разбирать завалы разбитой пятиэтажки. Ищут людей. Привлекли волонтеров-кинологов.

Также в 35 многоквартирных домах разбиты окна и крыши. Повреждены 11 автомобилей. Изуродовано админздание.

" Мою невестку и троих внуков ищут под завалами. Сын вышел на кухню во время прилета — остался жив, упал на второй этаж", - говорит горожанка Ирина.

Женщина рассказала, что под завалами оказались ее невестка и три внука — десять, два с половиной года и двухмесячный младенец. Травмы получил сын женщины. Во время атаки женщина была на работе. После взрыва начала звонить по телефону родным, но они не отвечали. Тогда она сразу выехала на место удара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:



Разбор завалов в Кривом Роге. Фото: ГСЧС

Сегодня в 10:22 в Кривом Роге на Днепропетровщине раздались взрывы

В южных областях была объявлена воздушная тревога в связи с запуском баллистических ракет из временно оккупированного Крыма.

По данным начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, враг атаковал Кривой Рог. Повреждена пятиэтажка. "Выясняем информацию о пострадавших. Оставайтесь в безопасном месте. Воздушная тревога продолжается", – написал глава ОВА. По данным мониторинговых каналов, обстрел был, вероятно, баллистической ракетой "Искандер-М".

Руководитель Совета обороны города Александр Вилкул в 10:51: ""Высокоточные" твари прямым попаданием ударили баллистикой в многоэтажку. Продолжается аварийно-спасательная операция. Мы все на месте. И спасатели, и медики и коммунальные службы. Есть раненые, которые уже эвакуированы в больницы".