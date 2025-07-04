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В Кривом Роге мужчина убил 4-летнего ребенка: мальчик две недели умирал дома без помощи

На Днепропетровщине мужчина избил насмерть 4-летнего пасынка: мать не помогла ребенку

4 июля 2025, 18:18
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Недилько Ксения

В Кривом Роге на Днепропетровщине 28-летний сожитель женщины избил ее 4-летнего сына. По данным местных СМИ, мальчик две недели лежал дома без медицинской помощи, в результате чего умер вчера.

В Кривом Роге мужчина убил 4-летнего ребенка: мальчик две недели умирал дома без помощи

В Кривом Роге мужчина убил 4-летнего ребенка: мальчик две недели умирал дома без помощи

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, они оба задержаны, а в деле о смертельном избиении 4-летнего мальчика процессуальное руководство осуществляет лично руководитель Днепропетровской областной прокуратуры.

В Кривом Роге мужчина убил 4-летнего ребенка: мальчик две недели умирал дома без помощи - фото 2

Прокурор сообщил о подозрении матери ребенка и его сожительнице по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

По данным следствия ребенку были нанесены многочисленные ушибы в разные участки тела.

От полученных травм мальчик скончался.

Сегодня им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во исполнение поручения Генерального прокурора процессуальное руководство досудебным расследованием будет осуществляться группой прокуроров под руководством руководителя областной прокуратуры.

Досудебное расследование продолжается и выясняется все обстоятельства совершения насильственного преступления против ребенка. Досудебное расследование проводят следователи Криворожского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в конце июня уже три случая исчезновения маленьких детей произошли в западной части Украины. Малолетние дети теряются без присмотра родителей, поэтому спасатели и поисковые отряды ищут детей по несколько суток. К счастью, три поиска оказались успешными и детей нашли живыми и невредимыми.



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