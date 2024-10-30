В Кривом Роге день траура: стало известно, кто погиб из-за вражеской атаки

На видео Евгений из Кривого Рога. На фото рядом – его квартира после ночного ракетного удара. К сожалению, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Ему на вечно 39.

Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: ГСЧС

Евгений был защитником и вернулся домой из-за контузии на фронте. У мужчины осталась жена и сын.

По данным председателя Совета обороны города Александра Вилкула, по состоянию на сегодняшний день продолжается ликвидация последствий ракетного удара 28 октября. Штаб помощи людям будет работать, как и вчера, в ближайшей школе с 08:00 до 17:00. Продолжится выдача стройматериалов, прием заявлений на материальную помощь от города.

В больницах города находятся 8 человек, пострадавших от удара. Состояние одного пациента тяжелое, другие средней тяжести. Врачи делают все необходимое.

Сегодня в городе объявлен траур.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Враг ударил баллистикой по Днепропетровщине: много раненых и погибший

28 октября около 22 часов в Кривом Роге на Днепропетровщине раздались взрывы. Враг нанес удар баллистической ракетой.

По данным главы Совета обороны города Александра Вилкула, в результате удара почти разрушен трехэтажный жилой дом в плотной многоквартирной застройке.

Позже он сообщил, что, к сожалению, мужчина 39 лет скончался – сверхтяжелая открытая черепно-мозговая травма. Врачи сделали все, что смогли. По данным ГСЧС, спасатели спасли 5 человек и передали их работникам экстренной медицинской помощи.

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Силами и средствами противовоздушной обороны вражеские беспилотники были обнаружены и обезврежены. Предварительно, в результате атаки ударных дронов вооруженных сил российской федерации в Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. Здесь, в многоэтажном жилом доме возник пожар в нескольких домах. Из дома были эвакуированы 18 человек. Пострадали 9 человек, среди которых один ребенок.