«В Кривом Роге баллистика попала в отель с наемниками»: что известно

Российские Telegram-каналы пишут, что в гостинице, куда попала баллистическая ракета оккупантов, были иностранные наемники. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: ГСЧС

На самом деле: перед российским ударом в гостиницу заселились не наемники, а волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В результате атаки четыре человека погибли, более 30 человек получили ранения. Удар повредил многие гражданские объекты вокруг гостиницы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера около 22 часов враг выпустил баллистическую ракету, предварительно "Искандер" по городу на Днепропетровщине.

Ракета попала в гостиничное здание, из-за чего люди оказались под завалами. Число погибших и пострадавших постоянно увеличивалось. По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, известно, что погибли четыре человека. Пострадавших – более 30, из них двое детей. Большинство раненых госпитализированы.

Кроме гостиницы, изуродованы 14 многоквартирных домов, почта, почти два десятка авто, заведение культуры, 12 магазинов. Спасатели продолжают разбирать завалы.

По данным руководителя Совета обороны города Кривого Рога Александра Вилкула, в первые часы из-под завалов удалось спасти 18 человек. Пожар был потушен.

"Продолжается ликвидация последствий удара. Задействованы все необходимые службы и техника. К утру уже удалось возобновить движение троллейбусов. По предварительной информации, кроме гостиницы повреждены 14 многоквартирных домов, 2 школы, 2 детсада, заведение культуры, почта, объекты бизнеса. Полная информация уточняется", – отметил глава города.